Голос Америки: У якому випадку для України може бути невигідний обмін полоненими
У свіжому випуску "Голосу Америки" – є непідтверджена інфформація, що 7 вересня може відбутися обмін полоненими між Україною та Росією. Серед осіб, яких вимагає ворог, називають ім'я "зенітника ДНР" Володимира Цемаха із Сніжного, де у 2014 році був збитий МН-17. Саме через нього можливо затримується обмін. Його повернення в Росію може бути не вигідним для України, вважають експерти.
Також у випуску:
Багамських острови оговтуються від потужного тропічного урагану "Доріан". Сума збитків може бути до 40 мільйрдів доларів.
Джерело: 24 канал
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