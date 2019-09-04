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      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Голос Америки: У якому випадку для України може бути невигідний обмін полоненими

      Голос Америки 133 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – є непідтверджена інфформація, що 7 вересня може відбутися обмін полоненими між Україною та Росією. Серед осіб, яких вимагає ворог, називають ім'я "зенітника ДНР" Володимира Цемаха із Сніжного, де у 2014 році був збитий МН-17. Саме через нього можливо затримується обмін. Його повернення в Росію може бути не вигідним для України, вважають експерти.

      Також у випуску:

      Багамських острови оговтуються від потужного тропічного урагану "Доріан". Сума збитків може бути до 40 мільйрдів доларів.

      blog_ava
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      Теги: MH17 Обмін полоненими Україна – Росія Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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