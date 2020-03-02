Голос Америки: В Нью-Йорке подтвердили первый случай коронавируса

В свежем выпуске "Голоса Америки" – китайский коронавирус Covid-2019 обнаружили в медицинской работницы, которая только что вернулась в Нью-Йорк из Ирана. Мэр города заверил, что она не пользовалась метро и принимала все необходимые меры предосторожности. Впрочем, также отметил, что вспышка вируса в Нью-Йорке – лишь вопрос времени.

Також у випуску: Сенаторка Емі Клобучар має намір вийти із президентських перегонів на користь колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Коронавірус продовжує поширюватися світом: понад три тисячі людей померли, зокрема вже друга людина у США. У вівторок, 3 березня, одразу 14 американських штатів голосуватимуть на внутрішньопартійних виборах.