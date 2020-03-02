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      Голос Америки: В Нью-Йорке подтвердили первый случай коронавируса

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – китайский коронавирус Covid-2019 обнаружили в медицинской работницы, которая только что вернулась в Нью-Йорк из Ирана. Мэр города заверил, что она не пользовалась метро и принимала все необходимые меры предосторожности. Впрочем, также отметил, что вспышка вируса в Нью-Йорке – лишь вопрос времени.

      Також у випуску: 

      Сенаторка Емі Клобучар має намір вийти із президентських перегонів на користь колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

      Коронавірус продовжує поширюватися світом: понад три тисячі людей померли, зокрема вже друга людина у США.

      У вівторок, 3 березня, одразу 14 американських штатів голосуватимуть на внутрішньопартійних виборах.

       

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      Теги: Новости США Голос Америки
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