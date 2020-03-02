Голос Америки: У Нью-Йорку підтвердили перший випадок коронавірусу

У свіжому випуску "Голосу Америки" – китайський коронавірус Covid-2019 виявили у медичної працівниці, яка щойно повернулася до Нью-Йорку з Ірану. Мер міста запевнив, що вона не користувалася метро та вживала всіх необхідних запобіжних заходів. Втім, також зазначив, що спалах вірусу в Нью-Йорку – лише питання часу.

Також у випуску: Сенаторка Емі Клобучар має намір вийти із президентських перегонів на користь колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Коронавірус продовжує поширюватися світом: понад три тисячі людей померли, зокрема вже друга людина у США. У вівторок, 3 березня, одразу 14 американських штатів голосуватимуть на внутрішньопартійних виборах.