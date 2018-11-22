Голос Америки. В России умер руководитель военной разведки, известной как "ГРУ",

В свежем выпуске "Голос Америки" – Игоря Коробова считают причастным к ряду атак, США внесли его в список лиц, в отношении которых применяются санкции. В Лондоне же Коробова считают причастным к отравлению Скрипалей в Солсбери.

Также в выпуске: В Нью-Йорке продолжается традиционный парад по случаю Дня благодарения. Украинский колорит американского праздника.