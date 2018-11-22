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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Голос Америки. У Росії помер керівник військової розвідки, відомої як "ГРУ"

      Голос Америки 216 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голос Америки" – Ігора Коробова вважають причетним до низки атак, США внесли його у список осіб, щодо яких застосовуються санкції. У Лондоні ж Коробова вважають причетним до отруєння Скрипалів у Солсбері.

      Також у випуску:

      У Нью-Йорку триває традиційний парад з нагоди Дня подяки.

      Український колорит американського свята.

      Теги: Новини Росії Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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