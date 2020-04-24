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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Голос Америки: В США 26 миллионов человек потеряли работу из-за пандемии

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – США потеряли уже 50 тысяч людей в борьбе с COVID-19, а это более четверти всех смертей от коронавируса в мире. Тем временем растет и экономический ущерб от пандемии. За прошедшую неделю еще почти 4,5 миллиона американцев подались на пособие по безработице – а в целом с начала эпидемии – 26 миллионов.

      Також у випуску:

      Чи готові США виходити з карантину? Як ставляться до зняття обмежень мешканці штату Джорджія – розповідь українки. 

      З настанням пандемії в США зросли продажі алкоголю зросли приблизно на третину.

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Безработица Новости США Коронавирус COVID-19 Голос Америки
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