Голос Америки: В США 26 миллионов человек потеряли работу из-за пандемии
В свежем выпуске "Голоса Америки" – США потеряли уже 50 тысяч людей в борьбе с COVID-19, а это более четверти всех смертей от коронавируса в мире. Тем временем растет и экономический ущерб от пандемии. За прошедшую неделю еще почти 4,5 миллиона американцев подались на пособие по безработице – а в целом с начала эпидемии – 26 миллионов.
Також у випуску:
Чи готові США виходити з карантину? Як ставляться до зняття обмежень мешканці штату Джорджія – розповідь українки.
З настанням пандемії в США зросли продажі алкоголю зросли приблизно на третину.
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