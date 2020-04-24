Голос Америки: В США 26 миллионов человек потеряли работу из-за пандемии

В свежем выпуске "Голоса Америки" – США потеряли уже 50 тысяч людей в борьбе с COVID-19, а это более четверти всех смертей от коронавируса в мире. Тем временем растет и экономический ущерб от пандемии. За прошедшую неделю еще почти 4,5 миллиона американцев подались на пособие по безработице – а в целом с начала эпидемии – 26 миллионов.

Також у випуску: Чи готові США виходити з карантину? Як ставляться до зняття обмежень мешканці штату Джорджія – розповідь українки. З настанням пандемії в США зросли продажі алкоголю зросли приблизно на третину.