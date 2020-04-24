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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Голос Америки: В США 26 мільйонів людей втратили роботу через пандемію

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – США втратили вже 50 тисяч людей у боротьбі з COVID-19, а це більше чверті усіх смертей від коронавірусу у світі. Тим часом зростає і економічна шкода від пандмії. За минулий тиждень ще майже 4,5 мільйона американців подалися на допомогу з безробіття – а загалом від початку епідемії –26 мільйонів.

      Також у випуску:

      Чи готові США виходити з карантину? Як ставляться до зняття обмежень мешканці штату Джорджія – розповідь українки. 

      З настанням пандемії в США зросли продажі алкоголю зросли приблизно на третину.

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Безробіття Новини США Коронавірус COVID-19 Голос Америки
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