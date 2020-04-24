Голос Америки: В США 26 мільйонів людей втратили роботу через пандемію

У свіжому випуску "Голосу Америки" – США втратили вже 50 тисяч людей у боротьбі з COVID-19, а це більше чверті усіх смертей від коронавірусу у світі. Тим часом зростає і економічна шкода від пандмії. За минулий тиждень ще майже 4,5 мільйона американців подалися на допомогу з безробіття – а загалом від початку епідемії –26 мільйонів.

Також у випуску: Чи готові США виходити з карантину? Як ставляться до зняття обмежень мешканці штату Джорджія – розповідь українки. З настанням пандемії в США зросли продажі алкоголю зросли приблизно на третину.