Голос Америки: В США "лагеря выживания" защитят в случае катаклизма
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 27 марта – в Колорадо и в Западной Вирджинии, что в США, обещают приют и доступ к запасам пищи за тысячу долларов с человека в случае глобального катаклизма.
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