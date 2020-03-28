Голос Америки: В США "лагеря выживания" защитят в случае катаклизма

В свежем выпуске "Голоса Америки" за 27 марта – в Колорадо и в Западной Вирджинии, что в США, обещают приют и доступ к запасам пищи за тысячу долларов с человека в случае глобального катаклизма.

Также в выпуске: В США обнаружили более 95 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон болен COVID-2019. Сейчас он находится на самоизоляции.