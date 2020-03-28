Голос Америки: У США "табори виживання" захистять на випадок катаклізму

У свіжому випуску "Голосу Америки" за 27 березня – в Колорадо та у Західній Вірджинії, що у США, обіцяють прихисток та доступ до запасів їжі за тисячу доларів з людини на випадок глобального катаклізму.

Також у випуску: У США виявили понад 95 тисяч випадків інфікування COVID-19. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хворий на COVID-2019. Наразі він перебуває на самоізоляції.