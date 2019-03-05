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      Голос Америки: В США начали новое расследование против Трампа

      Голос Америки 55 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Палата Представителей США инициировала новое расследование против главы Белого дома Дональда Трампа. Главным пункт дела – сотрудничал ли американский президент с Россией во время выборов и продолжается ли это сейчас.

      Также в выпуске:

      Отмена ответственности за незаконное обогащение ставит под угрозу дальнейшую международную помощь и поддержку Украины, заявил конгрессмен США.

      Что решалось на заседании федерального суда округа Колумбия по делу Павла Лазаренко.

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      Теги: Голос Америки Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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