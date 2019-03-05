Голос Америки: В США начали новое расследование против Трампа

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Палата Представителей США инициировала новое расследование против главы Белого дома Дональда Трампа. Главным пункт дела – сотрудничал ли американский президент с Россией во время выборов и продолжается ли это сейчас.

Также в выпуске: Отмена ответственности за незаконное обогащение ставит под угрозу дальнейшую международную помощь и поддержку Украины, заявил конгрессмен США. Что решалось на заседании федерального суда округа Колумбия по делу Павла Лазаренко.