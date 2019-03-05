Голос Америки: У США розпочали нове розслідування проти Трампа

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Палата Представників США ініціювала нове розслідування проти очільника Білого дому Дональда Трампа. Головним пункт справи – чи співпрацював американський президент з Росією під час виборів і чи продовжується це зараз.

Також у випуску: Скасування відповідальності за незаконне збагачення ставить під загрозу подальшу міжнародну допомогу та підтримку України, заявив конгресмен США. Що вирішувалося на засіданні федерального суду округу Колумбія у справі Павла Лазаренка.