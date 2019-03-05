Голос Америки: У США розпочали нове розслідування проти Трампа
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Палата Представників США ініціювала нове розслідування проти очільника Білого дому Дональда Трампа. Головним пункт справи – чи співпрацював американський президент з Росією під час виборів і чи продовжується це зараз.
Також у випуску:
Скасування відповідальності за незаконне збагачення ставить під загрозу подальшу міжнародну допомогу та підтримку України, заявив конгресмен США.
Що вирішувалося на засіданні федерального суду округу Колумбія у справі Павла Лазаренка.
Джерело: 24 канал
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