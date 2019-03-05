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      Голос Америки: У США розпочали нове розслідування проти Трампа

      Голос Америки 105 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Палата Представників США ініціювала нове розслідування проти очільника Білого дому Дональда Трампа. Головним пункт справи – чи співпрацював американський президент з Росією під час виборів і чи продовжується це зараз.

      Також у випуску:

      Скасування відповідальності за незаконне збагачення ставить під загрозу подальшу міжнародну допомогу та підтримку України, заявив конгресмен США.

      Що вирішувалося на засіданні федерального суду округу Колумбія у справі Павла Лазаренка.

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      Теги: Голос Америки Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 канал
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