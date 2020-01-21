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      ДАВОС 2020 АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Голос Америки: В США начались судебные заседания по делу импичмента Трампа

      Голос Америки 20 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – сенат США начал судебное заседание по делу импичмента президента Дональда Трампа. Официальный процесс, предусмотренный конституцией, определит, останется ли президент на посту до конца своего срока или будет отстранен от власти.

      Также в выпуске:

      Президент Дональд Трамп в Давосе говорил о достижениях своей администрации и пообещал, что США присоединится к инициативе “1 триллион деревьев”.

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      Теги: Дональд Трамп Голос Америки Новости России
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