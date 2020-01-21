Голос Америки: В США начались судебные заседания по делу импичмента Трампа
В свежем выпуске "Голоса Америки" – сенат США начал судебное заседание по делу импичмента президента Дональда Трампа. Официальный процесс, предусмотренный конституцией, определит, останется ли президент на посту до конца своего срока или будет отстранен от власти.
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Президент Дональд Трамп в Давосе говорил о достижениях своей администрации и пообещал, что США присоединится к инициативе “1 триллион деревьев”.
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