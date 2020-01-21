Голос Америки: У США розпочалися судові засідання у справі імпічменту Трампа
У свіжому випуску "Голосу Америки" – сенат США розпочав судове засідання у справі імпічменту президента Дональда Трампа. Офіційний процес передбачений конституцією визначить, чи залишиться президент на посаді до кінця свого терміну, чи буде усунений від влади.
Також у випуску:
Президент Дональд Трамп у Давосі говорив про досягнення своєї адміністрації та пообіцяв, що США приєднається до ініціативи 1 трильйон дерев.
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