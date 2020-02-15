Голос Америки: В США предложили увеличить военную помощь для Украины

В свежем выпуске "Голоса Америки" — сенатор-демократ Роберт Менендез в Вашингтоне призвал к усилению поддержки Украины, которая находится на передовой российской агрессии. Также он предложил ряд шагов, чтобы в будущем исключить ситуацию с давлением на Украину, которая стала основанием для импичмента Трампа.

Также в выпуске: Группа американских дипломатов, чиновников и экспертов выступила с критикой нового "мирного плана" на Мюнхенской конференции по безопасности. Сенаторы Рон Джонсон, Джон Баррассо и Крис Мерфи провели переговоры с президентом Украины в Киеве.