Голос Америки: В США предложили увеличить военную помощь для Украины
В свежем выпуске "Голоса Америки" — сенатор-демократ Роберт Менендез в Вашингтоне призвал к усилению поддержки Украины, которая находится на передовой российской агрессии. Также он предложил ряд шагов, чтобы в будущем исключить ситуацию с давлением на Украину, которая стала основанием для импичмента Трампа.
Также в выпуске:
Группа американских дипломатов, чиновников и экспертов выступила с критикой нового "мирного плана" на Мюнхенской конференции по безопасности.
Сенаторы Рон Джонсон, Джон Баррассо и Крис Мерфи провели переговоры с президентом Украины в Киеве.
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