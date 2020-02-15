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      Голос Америки: В США предложили увеличить военную помощь для Украины

      Голос Америки Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" — сенатор-демократ Роберт Менендез в Вашингтоне призвал к усилению поддержки Украины, которая находится на передовой российской агрессии. Также он предложил ряд шагов, чтобы в будущем исключить ситуацию с давлением на Украину, которая стала основанием для импичмента Трампа.

      Также в выпуске:

      Группа американских дипломатов, чиновников и экспертов выступила с критикой нового "мирного плана" на Мюнхенской конференции по безопасности.

      Сенаторы Рон Джонсон, Джон Баррассо и Крис Мерфи провели переговоры с президентом Украины в Киеве.

      Пророссийский план в Мюнхене: анализ скандального документа о завершении войны в Украине
      14 февраля
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      Теги: Владимир Зеленский Мюнхенская конференция Новости политики Новости США Новости Украины Голос Америки
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