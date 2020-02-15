Голос Америки: В США запропонували збільшити військову допомогу для України
У свіжому випуску "Голосу Америки" — сенатор-демократ Роберт Менендез у Вашингтоні закликав до посилення підтримки України, яка перебуваєна передовій російської агресії. Також він запропонував низку кроків, щоб у майбутньому унеможливити ситуацію із тиском на Україну, яка стала підставою для імпічменту Трампа.
Також у випуску:
Група американських дипломатів, урядовців та експертів виступила із критикою нового "мирного плану" на Мюнхенській безпековій конференції.
Сенатори Рон Джонсон, Джон Баррассо і Кріс Мерфі провели переговори з президентом України в Києві.
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