Голос Америки: В США запропонували збільшити військову допомогу для України

У свіжому випуску "Голосу Америки" — сенатор-демократ Роберт Менендез у Вашингтоні закликав до посилення підтримки України, яка перебуваєна передовій російської агресії. Також він запропонував низку кроків, щоб у майбутньому унеможливити ситуацію із тиском на Україну, яка стала підставою для імпічменту Трампа.

Також у випуску: Група американських дипломатів, урядовців та експертів виступила із критикою нового "мирного плану" на Мюнхенській безпековій конференції. Сенатори Рон Джонсон, Джон Баррассо і Кріс Мерфі провели переговори з президентом України в Києві.