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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      Голос Америки: В США запропонували збільшити військову допомогу для України

      Голос Америки 3

      У свіжому випуску "Голосу Америки" — сенатор-демократ Роберт Менендез у Вашингтоні закликав до посилення підтримки України, яка перебуваєна передовій російської агресії. Також він запропонував низку кроків, щоб у майбутньому унеможливити ситуацію із тиском на Україну, яка стала підставою для імпічменту Трампа.

      Також у випуску:

      Група американських дипломатів, урядовців та експертів виступила із критикою нового "мирного плану" на Мюнхенській безпековій конференції.

      Сенатори Рон Джонсон, Джон Баррассо і Кріс Мерфі провели переговори з президентом України в Києві. 

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      Теги: Голос Америки Новини України Новини США Новини політики Мюнхенська конференція Володимир Зеленський
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