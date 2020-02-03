Голос Америки: В США прибывших из Китая поместят на 14-дневный карантин

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США зарегистрирован 11-й случай заражения коронавирусом. Десять пациентов посещали Ухань, одна заразилась в США от мужа. С 2 февраля в США определили 11 аэропортов, которые могут принимать самолеты из Китая. Американских граждан, прибывающих из провинции Хубэй, могут поместить на 14-дневный карантин. Негражданам въезд из Китая в США временно запрещен.

Также в выпуске: За несколько часов американцы отдадут первые голоса на президентских выборах 2020. В штате Айова начинаются внутрипартийные выборы демократов. Менеджеры импичмента Палаты представителей и юристы президента представляют заключительные аргументы своих сторон в деле Дональда Трампа.