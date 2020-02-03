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      Голос Америки: У США прибувших з Китаю можуть помістити на 14-денний карантин

      Голос Америки 4

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США зареєстрували 11-й випадок зараження коронавірусом. Десять пацієнтів відвідували Ухань, одна заразилася у США від чоловіка. З 2 лютого у США визначили 11 аеропортів, які можуть приймати літаки з Китаю. Американських громадян, які прибувають з провінції Хубей, можуть помістити на 14-денний карантин. Негромадянам в'їзд з Китаю в США тимчасово заборонений.

      Також у випуску:

      За кілька годин американці віддадуть перші голоси на президентських виборах 2020. У штаті Айова починаються внутрішньопартійні вибори демократів.

      Менеджери імпічменту Палати представників та юристи президента представляють заключні аргументи своїх сторін у справі Дональда Трампа. 

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      Теги: Голос Америки Новини політики Новини США Коронавірус 2020 Здоров'я Новини Здоров'я
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