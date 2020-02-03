Голос Америки: У США прибувших з Китаю можуть помістити на 14-денний карантин

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США зареєстрували 11-й випадок зараження коронавірусом. Десять пацієнтів відвідували Ухань, одна заразилася у США від чоловіка. З 2 лютого у США визначили 11 аеропортів, які можуть приймати літаки з Китаю. Американських громадян, які прибувають з провінції Хубей, можуть помістити на 14-денний карантин. Негромадянам в'їзд з Китаю в США тимчасово заборонений.

Також у випуску: За кілька годин американці віддадуть перші голоси на президентських виборах 2020. У штаті Айова починаються внутрішньопартійні вибори демократів. Менеджери імпічменту Палати представників та юристи президента представляють заключні аргументи своїх сторін у справі Дональда Трампа.