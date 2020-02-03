Голос Америки: У США прибувших з Китаю можуть помістити на 14-денний карантин
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США зареєстрували 11-й випадок зараження коронавірусом. Десять пацієнтів відвідували Ухань, одна заразилася у США від чоловіка. З 2 лютого у США визначили 11 аеропортів, які можуть приймати літаки з Китаю. Американських громадян, які прибувають з провінції Хубей, можуть помістити на 14-денний карантин. Негромадянам в'їзд з Китаю в США тимчасово заборонений.
Також у випуску:
За кілька годин американці віддадуть перші голоси на президентських виборах 2020. У штаті Айова починаються внутрішньопартійні вибори демократів.
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