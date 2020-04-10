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      Голос Америки: В США работникам позволили вернуться на работу

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – количество инфицированных в США приближается к отметке в полмиллиона. В эпицентре распространения, штате Нью-Йорк, темпы заражения замедлились. Правительство разрешило вернуться на работу критически важным работникам, если у них нет симптомов коронавируса.

      Также в выпуске:

      Волонтеры в США собирают средства на средства индивидуальной защиты от коронавируса для украинских врачей.

      В Миссури начали тестировать вторую вакцину против коронавируса.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Нью-Йорк Голос Америки
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