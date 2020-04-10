Голос Америки: В США работникам позволили вернуться на работу
В свежем выпуске "Голоса Америки" – количество инфицированных в США приближается к отметке в полмиллиона. В эпицентре распространения, штате Нью-Йорк, темпы заражения замедлились. Правительство разрешило вернуться на работу критически важным работникам, если у них нет симптомов коронавируса.
Также в выпуске:
Волонтеры в США собирают средства на средства индивидуальной защиты от коронавируса для украинских врачей.
В Миссури начали тестировать вторую вакцину против коронавируса.
Комментарии
Читайте также
9 апреля , 19:00 Историческое нефтяное соглашение России и Саудовской Аравии достигнуто: о чем договорились
9 апреля , 22:17 Новости про коронавирус 9 апреля: комендантский час и самая большая рецессия за 100 лет
9 апреля , 20:44 Главные новости 9 апреля: комендантский час, 26 больных в лавре и нефтяное соглашение
Выбор редакции
-
В сети распространяют адреса "больных" COVID-19 киевлян: что говорят в КГГА9 апреля , 20:18
-
Из-за карантина в Украине уничтожат миллионы цветов: подробности9 апреля , 22:08
-
Люди могут потерять все, – Фурса назвал страшные последствия дефолта в Украине9 апреля , 23:10
-
Демократы и республиканцы США объединились против Китая, - The Washington Post9 апреля , 22:00
-
Как вести себя с полицией в условиях карантина: советы юриста9 апреля , 21:49
-
"Слуга народа" таки нашла способ, как отказаться от госфинансирования партии9 апреля , 19:01
Предложения партнеров
Комментарии