Голос Америки: В США работникам позволили вернуться на работу

В свежем выпуске "Голоса Америки" – количество инфицированных в США приближается к отметке в полмиллиона. В эпицентре распространения, штате Нью-Йорк, темпы заражения замедлились. Правительство разрешило вернуться на работу критически важным работникам, если у них нет симптомов коронавируса.

Также в выпуске: Волонтеры в США собирают средства на средства индивидуальной защиты от коронавируса для украинских врачей. В Миссури начали тестировать вторую вакцину против коронавируса.