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      Голос Америки: У США працівникам дозволили повернутись на роботу

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – кількість інфікованих у США наближається до позначки у пів мільйона. В епіцентрі поширення, штаті Нью-Йорк, темпи зараження сповільнились. Уряд дозволив повернутися на роботу критично важливим працівникам, якщо у них немає симптомів COVID-19.

      Також у випуску:

      Волонтери у США збирають кошти на засоби індивідуального захисту від коронавірусу для українських лікарів. 

      У Міссурі почали тестувати другу вакцину проти коронавірусу.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Нью-Йорк Голос Америки
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