Голос Америки: У США працівникам дозволили повернутись на роботу

У свіжому випуску "Голосу Америки" – кількість інфікованих у США наближається до позначки у пів мільйона. В епіцентрі поширення, штаті Нью-Йорк, темпи зараження сповільнились. Уряд дозволив повернутися на роботу критично важливим працівникам, якщо у них немає симптомів COVID-19.

Також у випуску: Волонтери у США збирають кошти на засоби індивідуального захисту від коронавірусу для українських лікарів. У Міссурі почали тестувати другу вакцину проти коронавірусу.