Голос Америки: У США працівникам дозволили повернутись на роботу
У свіжому випуску "Голосу Америки" – кількість інфікованих у США наближається до позначки у пів мільйона. В епіцентрі поширення, штаті Нью-Йорк, темпи зараження сповільнились. Уряд дозволив повернутися на роботу критично важливим працівникам, якщо у них немає симптомів COVID-19.
Також у випуску:
Волонтери у США збирають кошти на засоби індивідуального захисту від коронавірусу для українських лікарів.
У Міссурі почали тестувати другу вакцину проти коронавірусу.
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