Голос Америки: В США сообщили о новых способах передачи COVID-19
В свежем выпуске "Голоса Америки" – коронавирус COVID-19 может передаваться воздушным путем не только через кашель и чихание, но и просто во время разговора или даже дыхания. Такими данными по результатам новых исследований с рабочей группой Белого дома поделилась научная комиссия.
Также в выпуске:
Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире уже превысило один миллион. В общем, от болезни погибли более 50 тысяч человек, более 200 тысяч – выздоровели.
Губернатор Нью-Йорка отметил: если заболеваемость COVID-19 будет прогрессировать, как и раньше, уже через 6 дней в местных больницах не будет свободных аппаратов искусственной вентиляции легких.
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