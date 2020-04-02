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      Голос Америки: В США сообщили о новых способах передачи COVID-19

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – коронавирус COVID-19 может передаваться воздушным путем не только через кашель и чихание, но и просто во время разговора или даже дыхания. Такими данными по результатам новых исследований с рабочей группой Белого дома поделилась научная комиссия.

      Также в выпуске:

      Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире уже превысило один миллион. В общем, от болезни погибли более 50 тысяч человек, более 200 тысяч – выздоровели.

      Губернатор Нью-Йорка отметил: если заболеваемость COVID-19 будет прогрессировать, как и раньше, уже через 6 дней в местных больницах не будет свободных аппаратов искусственной вентиляции легких.

       

       

      Теги: Новости США Коронавирус COVID-19 Голос Америки
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