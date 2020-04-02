Голос Америки: У США повідомили про нові способи передачі COVID-19
У свіжому випуску "Голосу Америки" – коронавірус COVID-19 може передаватися повітряним шляхом не лише через кажель та чхання, але й просто під час розмови чи навіть дихання. Такими даними за результатими нових досліджень з робочою групою Білого дому поділилася наукова комісія.
Також у випуску:
Кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом у світі вже перевищила один мільйон. Загалом від хвороби загинули понад 50 тисяч осіб, понад 200 тисяч – одужали.
Губернатор Нью-Йорку наголосив: якщо захворюваність на COVID-19 прогресуватиме, як і раніше, всього за 6 днів в місцевих лікарнях не буде вільних апаратів штучної вентиляції легень.
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