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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Голос Америки: У США повідомили про нові способи передачі COVID-19

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – коронавірус COVID-19 може передаватися повітряним шляхом не лише через кажель та чхання, але й просто під час розмови чи навіть дихання. Такими даними за результатими нових досліджень з робочою групою Білого дому поділилася наукова комісія.

      Також у випуску: 

      Кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом у світі вже перевищила один мільйон. Загалом від хвороби загинули понад 50 тисяч осіб, понад 200 тисяч – одужали.

      Губернатор Нью-Йорку наголосив: якщо захворюваність на COVID-19 прогресуватиме, як і раніше, всього за 6 днів в місцевих лікарнях не буде вільних апаратів штучної вентиляції легень. 

      Теги: Новини США Коронавірус COVID-19 Голос Америки
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