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      Голос Америки: В США трогательно поздравили Украину с Днем Независимости

      Голос Америки 95 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – 23 августа в Вашингтоне началось с торжественного поднятия украинского флага. Церемония состоялась традиционно – на крыше посольства Украины. В этом году вместе с украинскими дипломатами флаг в Вашингтоне поднимали и украинские военные моряки, которые сейчас участвуют в учениях.

      Также в выпуске:

      Сенатор США Рон Джонсон поздравил Украину и украинцев с Днем Независимости.

      blog_ava
      Существует ли женский анальный оргазм
      23 августа
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      Теги: Новости США Новости Украины День Независимости Голос Америки
      Источник: 24 канал
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