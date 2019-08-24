Голос Америки: В США трогательно поздравили Украину с Днем Независимости

В свежем выпуске "Голоса Америки" – 23 августа в Вашингтоне началось с торжественного поднятия украинского флага. Церемония состоялась традиционно – на крыше посольства Украины. В этом году вместе с украинскими дипломатами флаг в Вашингтоне поднимали и украинские военные моряки, которые сейчас участвуют в учениях.

Также в выпуске: Сенатор США Рон Джонсон поздравил Украину и украинцев с Днем Независимости.

Источник: 24 канал