Голос Америки: В США трогательно поздравили Украину с Днем Независимости
В свежем выпуске "Голоса Америки" – 23 августа в Вашингтоне началось с торжественного поднятия украинского флага. Церемония состоялась традиционно – на крыше посольства Украины. В этом году вместе с украинскими дипломатами флаг в Вашингтоне поднимали и украинские военные моряки, которые сейчас участвуют в учениях.
Также в выпуске:
Сенатор США Рон Джонсон поздравил Украину и украинцев с Днем Независимости.
23 августа
Источник: 24 канал
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