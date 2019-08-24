Голос Америки: У США зворушливо привітали Україну з Днем Незалежності

У свіжому випуску "Голосу Америки" – 23 серпня у Вашингтоні розпочався з урочистого підняття українського прапора. Церемонія відбулася традиційно – на даху посольства Україні. Цьогоріч разом з українськими дипломатами прапор у Вашингтоні підіймали й українські військові моряки, які наразі беруть участь у навчаннях.

Також у випуску: Сенатор США Рон Джонсон привітав Україну та українців з Днем Незалежності.

Джерело: 24 канал