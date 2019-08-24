Голос Америки: У США зворушливо привітали Україну з Днем Незалежності
У свіжому випуску "Голосу Америки" – 23 серпня у Вашингтоні розпочався з урочистого підняття українського прапора. Церемонія відбулася традиційно – на даху посольства Україні. Цьогоріч разом з українськими дипломатами прапор у Вашингтоні підіймали й українські військові моряки, які наразі беруть участь у навчаннях.
Також у випуску:
Сенатор США Рон Джонсон привітав Україну та українців з Днем Незалежності.
Джерело: 24 канал
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