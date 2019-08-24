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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Голос Америки: У США зворушливо привітали Україну з Днем Незалежності

      Голос Америки 61 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – 23 серпня у Вашингтоні розпочався з урочистого підняття українського прапора. Церемонія відбулася традиційно – на даху посольства Україні. Цьогоріч разом з українськими дипломатами прапор у Вашингтоні підіймали й українські військові моряки, які наразі беруть участь у навчаннях.

      Також у випуску:

      Сенатор США Рон Джонсон привітав Україну та українців з Днем Незалежності.

      blog_ava
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      23 серпня
      7439
      Теги: Новини США Новини України День Незалежності Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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