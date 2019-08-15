Голос Америки: в США устроили соревнования роботов

В свежем выпуске "Голос Америки" – цель соревнования – разработать технологии, которые помогут спасателям во время чрезвычайных ситуаций. В частности робот NASA может рыть поисковые тоннели. А одному роботу с одной "ногой" даже удается сделать сальто.

Также в выпуске: Американские аналитики считают, что инциденты со взрывом ракет в России вовсе не означают то, что Москва за шаг от создания сверхсовременного оружия.

Источник: 24 канал