Голос Америки: в США устроили соревнования роботов
В свежем выпуске "Голос Америки" – цель соревнования – разработать технологии, которые помогут спасателям во время чрезвычайных ситуаций. В частности робот NASA может рыть поисковые тоннели. А одному роботу с одной "ногой" даже удается сделать сальто.
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Источник: 24 канал
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