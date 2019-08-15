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      Голос Америки: в США устроили соревнования роботов

      Голос Америки 27 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – цель соревнования – разработать технологии, которые помогут спасателям во время чрезвычайных ситуаций. В частности робот NASA может рыть поисковые тоннели. А одному роботу с одной "ногой" даже удается сделать сальто.

      Также в выпуске:

      Американские аналитики считают, что инциденты со взрывом ракет в России вовсе не означают то, что Москва за шаг от создания сверхсовременного оружия.

      blog_ava
      На территории Кремля обнаружили мощную авиабомбу
      15 августа
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      Теги: Новости США робототехника Голос Америки
      Источник: 24 канал
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