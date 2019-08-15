Голос Америки: У США влаштували змагання роботів
У свіжому випуску "Голосу Америки" – мета змагання – розробити технології, які допоможуть рятувальникам під час надзвичайних ситуацій. Зокрема робот NASA може рити пошукові тунелі. А одному роботові з однією "ногою" навіть вдається зробити сальто.
Також у випуску:
Американські аналітики вважають, що інциденти з вибухом ракет у Росії зовсім не означають те, що Москва за крок від створення надсучасної зброї.
Джерело: 24 канал
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