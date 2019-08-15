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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
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      Голос Америки: У США влаштували змагання роботів

      Голос Америки 63 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – мета змагання – розробити технології, які допоможуть рятувальникам під час надзвичайних ситуацій. Зокрема робот NASA може рити пошукові тунелі. А одному роботові з однією "ногою" навіть вдається зробити сальто.

      Також у випуску:

      Американські аналітики вважають, що інциденти з вибухом ракет у Росії зовсім не означають те, що Москва за крок від створення надсучасної зброї.

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      Теги: Новини США Голос Америки робототехніка
      Джерело: 24 канал
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