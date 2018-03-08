Голос Америки. В США увидели рост роли женщин в Украине
Голос Америки 23:48, 8 марта 135 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – что изменилось в ситуации с правами женщин в Украине за годы конфликта и почему в политике нужно больше женщин.
Также в выпуске:
В центре Международного женского дня в этом году – кампании против сексуального надругательства и насилия над женщинами.
Источник: 24 Канал
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