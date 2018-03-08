Голос Америки. В США увидели рост роли женщин в Украине

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – что изменилось в ситуации с правами женщин в Украине за годы конфликта и почему в политике нужно больше женщин.

Также в выпуске: В центре Международного женского дня в этом году – кампании против сексуального надругательства и насилия над женщинами.