Голос Америки. У США побачили зростання ролі жінок в Україні
Голос Америки 23:46, 8 березня 206 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – що змінилося в ситуації з правами жінок в Україні за роки конфлікту та чому в політиці потрібно більше жінок.
Також у випуску:
У центрі Міжнародного жіночого дня у цьому році – кампанії проти сексуальної наруги та насильства над жінками.
Джерело: 24 Канал
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