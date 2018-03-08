Голос Америки. У США побачили зростання ролі жінок в Україні

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – що змінилося в ситуації з правами жінок в Україні за роки конфлікту та чому в політиці потрібно більше жінок.

Також у випуску: У центрі Міжнародного жіночого дня у цьому році – кампанії проти сексуальної наруги та насильства над жінками.