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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Голос Америки: в США встревожены заявлением Зеленского о проведении референдума по НАТО

      Голос Америки 80 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – эксперты в США видят сразу несколько тревожных сигналов в заявлении Владимира Зеленского о проведении референдума по НАТО в Украине. По их мнению, такая идея опасна, ведь соответствующий курс уже закреплен в украинской конституции. Бросать вызов этому, особенно в информационном пространстве, на которое имеет влияние Россия, – рискованно.

      Также в выпуске:

      ВМС США обвиняют россиян в опасном маневре их эсминца, что едва не привело к столкновению военных кораблей в Восточно-Китайском море.

      Uber в Нью-Йорке обещает довезти до аэропорта за восемь минут – на вертолете.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский НАТО Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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