Голос Америки: в США встревожены заявлением Зеленского о проведении референдума по НАТО

В свежем выпуске "Голоса Америки" – эксперты в США видят сразу несколько тревожных сигналов в заявлении Владимира Зеленского о проведении референдума по НАТО в Украине. По их мнению, такая идея опасна, ведь соответствующий курс уже закреплен в украинской конституции. Бросать вызов этому, особенно в информационном пространстве, на которое имеет влияние Россия, – рискованно.

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