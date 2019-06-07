Голос Америки: У США стривожені заявою Зеленського про проведення референдуму щодо НАТО

У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти у США вбачають одразу кілька тривожних сигналів у заяві Володимира Зеленського про проведення референдуму щодо НАТО в Україні. На їх думку, така ідея є небезпечною, адже відповідний курс вже є закріпленим в українській Конституції. Кидати виклик цьому, особливо в інформаційному просторі, на який має вплив Росія – ризиковано.

Також у випуску: ВМС США звинувачують росіян у небезпечному маневрі їхнього есмінця, що ледь не призвело до зіткнення військових кораблів у Східнокитайському морі. Uber у Нью-Йорку обіцяє довезти lо аеропорту за вісім хвилин – на гелікоптері.

Джерело: 24 канал