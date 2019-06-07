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      Голос Америки: У США стривожені заявою Зеленського про проведення референдуму щодо НАТО

      Голос Америки 200

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти у США вбачають одразу кілька тривожних сигналів у заяві Володимира Зеленського про проведення референдуму щодо НАТО в Україні. На їх думку, така ідея є небезпечною, адже відповідний курс вже є закріпленим в українській Конституції. Кидати виклик цьому, особливо в інформаційному просторі, на який має вплив Росія – ризиковано.

      Також у випуску: 

      ВМС США звинувачують росіян у небезпечному маневрі їхнього есмінця, що ледь не призвело до зіткнення військових кораблів у Східнокитайському морі. 

      Uber у Нью-Йорку обіцяє довезти lо аеропорту за вісім хвилин – на гелікоптері.

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      Теги: Новини України НАТО Володимир Зеленський Новини США Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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