Голос Америки: В США заявили о готовности флота, созданного для противостояния РФ

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Второй флот ВМС США, созданный для того, чтобы противостоять России в Арктике, в полной мере запустили в операционную деятельность. Он будет проводить действия в Атлантическом и Северном океанах.

Также в выпуске: По мнению экспертов из Лондона, экономика Украины будет стабильно расти до 2034 года. Новая глава посольства США Кристина Квин заверила украинцев в поддержке.