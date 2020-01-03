Голос Америки: В США заявили о готовности флота, созданного для противостояния РФ
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Второй флот ВМС США, созданный для того, чтобы противостоять России в Арктике, в полной мере запустили в операционную деятельность. Он будет проводить действия в Атлантическом и Северном океанах.
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По мнению экспертов из Лондона, экономика Украины будет стабильно расти до 2034 года.
Новая глава посольства США Кристина Квин заверила украинцев в поддержке.
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