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      Голос Америки: В США заявили о готовности флота, созданного для противостояния РФ

      Голос Америки 13 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Второй флот ВМС США, созданный для того, чтобы противостоять России в Арктике, в полной мере запустили в операционную деятельность. Он будет проводить действия в Атлантическом и Северном океанах.

      Также в выпуске:

      По мнению экспертов из Лондона, экономика Украины будет стабильно расти до 2034 года.

      Новая глава посольства США Кристина Квин заверила украинцев в поддержке.

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      Теги: Новости США Голос Америки Новости Украины Новости России
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