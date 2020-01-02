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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Голос Америки: У США заявили про готовність флоту, створеного для протистояння РФ

      Голос Америки 100

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Другий флот ВМС США, створений для того, щоб протистояти Росії в Арктиці, повною мірою запустили в операційну діяльність. Він проводитиме дії в Атлантичному та Північному океанах.

      Також у випуску: 

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини США Голос Америки
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