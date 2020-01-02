Голос Америки: У США заявили про готовність флоту, створеного для протистояння РФ

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Другий флот ВМС США, створений для того, щоб протистояти Росії в Арктиці, повною мірою запустили в операційну діяльність. Він проводитиме дії в Атлантичному та Північному океанах.

Також у випуску: На думку експертів з Лондона, економіка України стабільно зростатиме до 2034 року. Нова очільниця посольства США Крістіна Квін запевнила українців у підтримці.