Голос Америки. В США заявили о возможности импичмента президенту Дональду Трампу
В свежем выпуске "Голос Америки" – ряд конгрессменов-демократов заявил о возможности импичмента президенту США Дональду Трампу после того, как его бывший юрист дал показания о вероятном соучастии Трампа в нарушениях закона.
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Источник: 24 канал
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