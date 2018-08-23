Голос Америки. В США заявили о возможности импичмента президенту Дональду Трампу

В свежем выпуске "Голос Америки" – ряд конгрессменов-демократов заявил о возможности импичмента президенту США Дональду Трампу после того, как его бывший юрист дал показания о вероятном соучастии Трампа в нарушениях закона.

Также в выпуске: Американские сенаторы предупреждают о возможности новых кибератак России на США.