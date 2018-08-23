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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Голос Америки. В США заявили про можливість імпічменту президенту Дональду Трампу

Голос Америки 85 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – ряд конгресменів-демократів заявили про можливість імпічменту президенту США Дональду Трампу після того, як його колишній юрист надав свідчення про ймовірну співучасть Трампа в порушеннях закону.

Також у випуску:

Американські сенатори попереджають про можливість нових кібератак Росії на США. 

Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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