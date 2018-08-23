Голос Америки. В США заявили про можливість імпічменту президенту Дональду Трампу
У свіжому випуску "Голос Америки" – ряд конгресменів-демократів заявили про можливість імпічменту президенту США Дональду Трампу після того, як його колишній юрист надав свідчення про ймовірну співучасть Трампа в порушеннях закону.
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Джерело: 24 канал
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