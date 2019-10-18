Голос Америки: В Украину поступила партия помощи из США и Канады

В свежем выпуске "Голоса Америки" – ценное оборудование и расходные материалы получил Ирпенский военный госпиталь от украинской общины США и Канады. Это уже пятый и шестой контейнеры с гуманитарной помощью, которые достались Украине благодаря усилиям благотворительной организации поддержки больниц в Украине.

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МВФ планирует через несколько недель направить в Украину миссию, чтобы продолжить обсуждение реформы. Об этом заявили в МВФ 18 октября.

Впервые в истории – 18 октября – происходит одновременный выход в космос двух женщин – американских астронавток.