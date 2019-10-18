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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Голос Америки: До України надійшла партія допомоги зі США та Канади

      Голос Америки 44 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – коштовне медобладнання та витратні матеріали отримав Ірпінський військовий госпіталь від української громади США та Канади. Це вже п'ятий та шостий контейнери з гуманітарною допомогою, які дісталися Україні завдяки зусиллям благодійної організації підтримки лікарень в Україні.

      Також у випуску:

      МВФ планує через кілька тижнів направити до України місію, аби продовжити обговорення реформи. Про це заявили у МВФ 18 жовтня.

      Вперше в історії – 18 жовтня – відбувається одночасний вихід у космос двох жінок – американських астронавток. 

       

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Голос Америки Новини політики Новини США Канада
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