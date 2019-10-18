Голос Америки: До України надійшла партія допомоги зі США та Канади

У свіжому випуску "Голосу Америки" – коштовне медобладнання та витратні матеріали отримав Ірпінський військовий госпіталь від української громади США та Канади. Це вже п'ятий та шостий контейнери з гуманітарною допомогою, які дісталися Україні завдяки зусиллям благодійної організації підтримки лікарень в Україні.

Також у випуску:

МВФ планує через кілька тижнів направити до України місію, аби продовжити обговорення реформи. Про це заявили у МВФ 18 жовтня.

Вперше в історії – 18 жовтня – відбувається одночасний вихід у космос двох жінок – американських астронавток.