Голос Америки: В Вашингтоне госслужащие требуют выплатить зарплаты 800 тысячам работников

В свежем выпуске "Голоса Америки" – частичная остановка работы правительства в Вашингтоне продолжается уже 20-й день – 800 тысяч госслужащих оказались в неоплачиваемом отпуске. 10 января сотни человек вышли на протест и требовали открыть правительство и выплатить им зарплаты.

Также в выпуске: Режим чрезвычайной ситуации – ради стены на границе – угрожает ввести президент Трамп, находясь на границе с Мексикой. Бизнес и туризм – кто еще страдает из-за шатдауна: исследования.