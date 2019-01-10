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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Голос Америки: В Вашингтоне госслужащие требуют выплатить зарплаты 800 тысячам работников

      Голос Америки 9 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – частичная остановка работы правительства в Вашингтоне продолжается уже 20-й день – 800 тысяч госслужащих оказались в неоплачиваемом отпуске. 10 января сотни человек вышли на протест и требовали открыть правительство и выплатить им зарплаты.

      Также в выпуске:

      Режим чрезвычайной ситуации – ради стены на границе – угрожает ввести президент Трамп, находясь на границе с Мексикой.

      Бизнес и туризм – кто еще страдает из-за шатдауна: исследования.

      Теги: Новости США Протесты Деньги Голос Америки
      Источник: 24 канал
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