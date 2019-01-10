Голос Америки: В Вашингтоне госслужащие требуют выплатить зарплаты 800 тысячам работников
В свежем выпуске "Голоса Америки" – частичная остановка работы правительства в Вашингтоне продолжается уже 20-й день – 800 тысяч госслужащих оказались в неоплачиваемом отпуске. 10 января сотни человек вышли на протест и требовали открыть правительство и выплатить им зарплаты.
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Источник: 24 канал
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