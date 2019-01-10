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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
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      Голос Америки: У Вашингтоні держслужбовці вимагають виплатити зарплати 800 тисячам працівників

      Голос Америки 66 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – часткова зупинка роботи уряду у Вашингтоні продовжується вже 20-й день – 800 тисяч держслужбовців опинилися в неоплачуваній відпустці. 10 січня сотні людей вийшли на протест та вимагали відкрити уряд та виплатити їм зарплати.

      Також у випуску:

      Режим надзвичайної ситуації – задля стіни на кордоні – погрожує ввести президент Трамп, перебуваючи на кордоні з Мексикою.

      Бізнес та туризм – хто ще страждає через шатдаун: дослідження.

      Теги: Новини США Голос Америки Гроші Протести
      Джерело: 24 канал
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