Голос Америки: У Вашингтоні держслужбовці вимагають виплатити зарплати 800 тисячам працівників

У свіжому випуску "Голосу Америки" – часткова зупинка роботи уряду у Вашингтоні продовжується вже 20-й день – 800 тисяч держслужбовців опинилися в неоплачуваній відпустці. 10 січня сотні людей вийшли на протест та вимагали відкрити уряд та виплатити їм зарплати.

Також у випуску: Режим надзвичайної ситуації – задля стіни на кордоні – погрожує ввести президент Трамп, перебуваючи на кордоні з Мексикою. Бізнес та туризм – хто ще страждає через шатдаун: дослідження.