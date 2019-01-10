Голос Америки: У Вашингтоні держслужбовці вимагають виплатити зарплати 800 тисячам працівників
У свіжому випуску "Голосу Америки" – часткова зупинка роботи уряду у Вашингтоні продовжується вже 20-й день – 800 тисяч держслужбовців опинилися в неоплачуваній відпустці. 10 січня сотні людей вийшли на протест та вимагали відкрити уряд та виплатити їм зарплати.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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