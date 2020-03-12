Голос Америки: В Вашингтоне объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
В свежем выпуске "Голоса Америки" – из-за коронавируса в столице США, Вашингтоне, объявили чрезвычайное положение. В мэрии города пояснили, что это позволит выделить дополнительные финансы для противодействия болезни.
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Американський президент Дональд Трамп захищає рішення на 30 днів обмежити авіасполучення з Європою.
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