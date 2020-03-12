Голос Америки: В Вашингтоне объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В свежем выпуске "Голоса Америки" – из-за коронавируса в столице США, Вашингтоне, объявили чрезвычайное положение. В мэрии города пояснили, что это позволит выделить дополнительные финансы для противодействия болезни.

Також у випуску: Американський президент Дональд Трамп захищає рішення на 30 днів обмежити авіасполучення з Європою. Як у Вашингтоні готуються до можливого спалаху хвороби: коментарі чиновників та місцевих жителів.