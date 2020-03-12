23:30
12 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рецидив Поклонской. Рубль заржавел
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:20, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      Голос Америки: В Вашингтоне объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – из-за коронавируса в столице США, Вашингтоне, объявили чрезвычайное положение. В мэрии города пояснили, что это позволит выделить дополнительные финансы для противодействия болезни.

      Також у випуску: 

      Американський президент Дональд Трамп захищає рішення на 30 днів обмежити авіасполучення з Європою.

      Як у Вашингтоні готуються до можливого спалаху хвороби: коментарі чиновників та місцевих жителів.

      Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
      сегодня
      Теги: Новости США Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:39 Президент навеки: что пишут западные СМИ об обнулении срока для Путина
      Світлана Попова
      сегодня , 22:00 Путин боится "армии, языка, веры"
      Павло Казарін
      сегодня , 09:03 Пандемия и запрет въезда в США: мировые фондовые рынки резко обвалились
      Тетяна Панасюк
      11 марта , 19:44 Топ-5 электрокаминов
      сегодня , 21:49 Главные новости 12 марта: новые случаи коронавируса в Украине, беспорядки на встрече с Сивохо
      Емал Набі
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук