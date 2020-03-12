Голос Америки: У Вашингтоні оголосили надзвичайний стан через коронавірус
У свіжому випуску "Голосу Америки" – через коронавірус у столиці США, Вашингтоні, оголосили надзвичайний стан. В мерії міста пояснили, що це дозволить виділити додаткові фінанси для протидії хворобі.
Також у випуску:
Американський президент Дональд Трамп захищає рішення на 30 днів обмежити авіасполучення з Європою.
Як у Вашингтоні готуються до можливого спалаху хвороби: коментарі чиновників та місцевих жителів.
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