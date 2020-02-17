Голос Америки: В Вашингтоне почтили память Героев Небесной Сотни
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в столице США, у мемориала президента Линкольна, почтили память Героев Небесной Сотни. Мероприятие, инициированное украинскими активистами и посольством Украины в США, приурочено к шестой годовщине расстрелов на Майдане.
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