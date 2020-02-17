Голос Америки: В Вашингтоне почтили память Героев Небесной Сотни

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в столице США, у мемориала президента Линкольна, почтили память Героев Небесной Сотни. Мероприятие, инициированное украинскими активистами и посольством Украины в США, приурочено к шестой годовщине расстрелов на Майдане.

Также в выпуске: 14 американцев, которых эвакуировали с круизного лайнера в Японии и доставили в США, оказались инфицированы коронавирусом. В третий понедельник февраля в США празднуют День президентов.