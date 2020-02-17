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      Голос Америки: В Вашингтоне почтили память Героев Небесной Сотни

      Голос Америки 21 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в столице США, у мемориала президента Линкольна, почтили память Героев Небесной Сотни. Мероприятие, инициированное украинскими активистами и посольством Украины в США, приурочено к шестой годовщине расстрелов на Майдане.

      Также в выпуске:

      14 американцев, которых эвакуировали с круизного лайнера в Японии и доставили в США, оказались инфицированы коронавирусом.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Небесная Сотня Революция достоинства Новости США Голос Америки
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