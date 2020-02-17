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      Голос Америки: У Вашингтоні вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

      Голос Америки 28 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у столиці США, біля меморіалу президента Лінкольна, вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Захід, ініційований українськими активістами та посольством України в США, приурочений до шостої річниці розстрілів на Майдані.

      Також у випуску:

      14 американців, яких евакуювали з круїзного лайнера в Японії і доправили до США, виявилися інфікованими коронавірусом.

      У третій понеділок лютого в США святкують День президентів.

      У Сирії розгромили базу російських найманців: момент вибуху потрапив на відео
      17 лютого
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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Небесна Сотня Революція Гідності Новини США Голос Америки
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