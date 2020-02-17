Голос Америки: У Вашингтоні вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у столиці США, біля меморіалу президента Лінкольна, вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Захід, ініційований українськими активістами та посольством України в США, приурочений до шостої річниці розстрілів на Майдані.
Також у випуску:
14 американців, яких евакуювали з круїзного лайнера в Японії і доправили до США, виявилися інфікованими коронавірусом.
У третій понеділок лютого в США святкують День президентів.
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