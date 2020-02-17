Голос Америки: У Вашингтоні вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у столиці США, біля меморіалу президента Лінкольна, вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Захід, ініційований українськими активістами та посольством України в США, приурочений до шостої річниці розстрілів на Майдані.

Також у випуску: 14 американців, яких евакуювали з круїзного лайнера в Японії і доправили до США, виявилися інфікованими коронавірусом. У третій понеділок лютого в США святкують День президентів.