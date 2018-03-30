Голос Америки. В Вашингтоне прекращает вещание канал Russia Today
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – канал Russia Today, который называют российской машиной по распространению пропаганды, прекращает вещание в Вашингтоне.
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МВФ призвал правительство Украины выполнить свое обязательство и установить рыночные цены на газ для населения.
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Источник: 24 Канал
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