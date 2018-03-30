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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. У Вашингтоні припиняє мовлення канал Russia Today

Голос Америки 70

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – канал Russia Today, який називають російською машиною із розповсюдження пропаганди, припиняє мовлення у Вашингтоні.

Також у випуску:

МВФ закликав уряд України виконати своє зобов'язання і встановити ринкові ціни на газ для населення.

Неподалік американської столиці відкрився басейн для собак.

Теги: Новини України Новини США МВФ Російська пропаганда Новини Росії Володимир Путін Голос Америки
Джерело: 24 Канал
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