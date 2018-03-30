Голос Америки. У Вашингтоні припиняє мовлення канал Russia Today
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – канал Russia Today, який називають російською машиною із розповсюдження пропаганди, припиняє мовлення у Вашингтоні.
Також у випуску:
МВФ закликав уряд України виконати своє зобов'язання і встановити ринкові ціни на газ для населення.
Неподалік американської столиці відкрився басейн для собак.
Джерело: 24 Канал
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