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      Голос Америки: Владелицу парикмахерской в США посадили из-за нарушения карантина

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Техасе женщину, которая отказалась закрывать свою парикмахерскую во время карантина, отправили за решетку на 7 дней. Губернатор назвал решение судьи чрезмерным. Сама Шейли Лютер объяснила нарушение необходимостью прокормить семью и обеспечить работой подчиненных.

      Также в "Голосе Америки" на 24 канале:

      На фоне иммиграционных ограничений, введенных Трампом из-за пандемии, проблемы возникают и у иностранцев, которые оказались в США еще до карантина. Среди них – более 1000 украинцев, которые хотят вернуться домой.

      Количество смертей от COVID-19 в США продолжает расти, по состоянию на 7 мая вирус унес жизни более 74 тысяч человек. Тем временем в Калифорнии, несмотря на запрет губернатора, открылся первый торговый центр. Такое решение приняли местные власти округа, в котором расположено заведение.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости США Голос Америки
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