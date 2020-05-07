Голос Америки: Власницю перукарні у США ув'язнили через порушення карантину
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Техасі жінку, яка відмовилася закривати свою перукарню під час карантину, відправили за ґрати на 7 днів. Губернатор назвав рішення судді надмірним. Сама Шейлі Лютер пояснила порушення необхідністю прогодувати родину і забезпечити роботою підлеглих.
Також у "Голосі Америки" на 24 каналі:
На тлі імміграційних обмежень, запроваджених Трампом через пандемію, проблеми виникають і в іноземців, які опинилися у США ще до карантину. Серед них – понад 1000 українців, які хочуть повернутися додому.
Кількість смертей від COVID-19 у США продовжує зростати, станом на 7 травня вірус забрав життя понад 74 тисяч людей. Тим часом у Каліфорнії, попри заборону губернатора, відкрився перший торговий центр. Таке рішення ухвалила місцева влада округу, в якому розташований заклад.
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