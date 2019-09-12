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      Голос Америки: Военная помощь для Украины от США

      Голос Америки 50 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов военной помощи, предусмотренной Украине. Администрация поддерживает усилия Украины по реформам и обороне, а эти средства помогут ей в этих задачах.

      Также в выпуске:

      Президент США Дональд Трамп объявил о намерении запретить продажу ароматизированных электронных сигарет, ведь вейпы связывают с многочисленными случаями проблем с легкими.

      blog_ava
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      12 сентября
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      Теги: Новости Украины Новости США Деньги Голос Америки
      Источник: 24 канал
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