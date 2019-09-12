Голос Америки: Военная помощь для Украины от США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов военной помощи, предусмотренной Украине. Администрация поддерживает усилия Украины по реформам и обороне, а эти средства помогут ей в этих задачах.

Также в выпуске: Президент США Дональд Трамп объявил о намерении запретить продажу ароматизированных электронных сигарет, ведь вейпы связывают с многочисленными случаями проблем с легкими.

Источник: 24 канал