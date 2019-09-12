Голос Америки: Військова допомога для України від США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Адміністрація Трампа зняла блокування 250 мільйонів доларів військової допомоги передбаченої Україні. Адміністрація підтримує зусилля України з реформ та оборони, а ці кошти допоможуть їй у цих завданнях.

Також у випуску: Президент США Дональд Трамп оголосив про наміри заборонити продаж ароматизованих електронних сигарет, адже вейпи пов’язують із численними випадками проблем із легенями.

Джерело: 24 канал