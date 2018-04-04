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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Голос Америки. Войска США остаются в Сирии

Голос Америки 30 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Дональд Трамп заявил на заседании своей команды по национальной безопасности, что американские войска остаются в Сирии. В то же время Трамп хочет, чтобы ООН и отдельные страны увеличили свое участие в обеспечении стабильности в Сирии.

Также в выпуске:

В Белом доме завершился американо-балтийский саммит.

Теги: ООН Дональд Трамп Война в Сирии Новости США Голос Америки
Источник: 24 Канал
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