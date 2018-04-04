Голос Америки. Войска США остаются в Сирии

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Дональд Трамп заявил на заседании своей команды по национальной безопасности, что американские войска остаются в Сирии. В то же время Трамп хочет, чтобы ООН и отдельные страны увеличили свое участие в обеспечении стабильности в Сирии.

Также в выпуске: В Белом доме завершился американо-балтийский саммит.