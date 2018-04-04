Голос Америки. Війська США залишаються в Сирії

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп заявив на засіданні своєї команди з національної безпеки, що американські війська залишаються у Сирії. У той же час Трамп хоче, щоб ООН та окремі країни збільшили свою участь у забезпеченні стабільності у Сирії.

Також у випуску: У Білому домі завершився американсько-балтійський саміт.