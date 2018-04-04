Голос Америки. Війська США залишаються в Сирії
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп заявив на засіданні своєї команди з національної безпеки, що американські війська залишаються у Сирії. У той же час Трамп хоче, щоб ООН та окремі країни збільшили свою участь у забезпеченні стабільності у Сирії.
Також у випуску:
У Білому домі завершився американсько-балтійський саміт.
Джерело: 24 Канал
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