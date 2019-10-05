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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК

      Голос Америки: Волкер назвал новые детали относительно давления Трампа на Зеленского

      Голос Америки 11 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – экс-спецпредставитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер в течение почти 10 часов давал показания в Конгрессе относительно скандального разговора Трампа и Зеленского. По его словам, он обеспокоен, что экс-генерального прокурора Украины Юрия Луценко использовали как источник информации. Мол, тот не заслуживает доверия.

      Также в выпуске:

      Стало известно содержание переписки американских дипломатов и советника президента Украины Андрея Ермака.

      Дональд Трамп сказал, что в разговоре с Владимиром Зеленским не было ни одной "услуги за услугу".

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      Теги: Телефонный разговор Зеленского и Трампа Зеленский в США Дональд Трамп Владимир Зеленский Новости США Новости Украины Голос Америки
      Источник: 24 канал
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