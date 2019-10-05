Голос Америки: Волкер назвал новые детали относительно давления Трампа на Зеленского
В свежем выпуске "Голоса Америки" – экс-спецпредставитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер в течение почти 10 часов давал показания в Конгрессе относительно скандального разговора Трампа и Зеленского. По его словам, он обеспокоен, что экс-генерального прокурора Украины Юрия Луценко использовали как источник информации. Мол, тот не заслуживает доверия.
Также в выпуске:
Стало известно содержание переписки американских дипломатов и советника президента Украины Андрея Ермака.
Дональд Трамп сказал, что в разговоре с Владимиром Зеленским не было ни одной "услуги за услугу".
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии